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В Саратове возбудили дело о мошенничестве в сфере ЖКХ на сумму более 1 млн руб.

В Саратовской области следствие по материалам прокуратуры возбудило уголовное дело о мошенничестве в сфере ЖКХ на сумму свыше 1 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Октябрьского района Саратова выяснила, что с февраля по апрель текущего года глава управляющей компании предоставил в единый расчетный кассовый центр поддельные платежные поручения на перевод свыше 1 млн руб. на счета подконтрольной фирмы за якобы выполненный ремонт и обслуживание лифтов. На самом деле работы не проводились.

Полученными деньгами руководитель УК распорядился по своему усмотрению. Надзорное ведомство поставило на контроль результаты расследования уголовного дела по данному факту.

Павел Фролов

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