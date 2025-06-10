Избран новый первый зампред комитета по бюджету заксобрания

Первым заместителем председателя комитета по бюджету краевого заксобрания избран депутат Георгий Ткаченко. Его кандидатуру единогласно поддержали члены комитета на сегодняшнем заседании. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Ткаченко.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Георгий Ткаченко.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее должность заместителя председателя этого комитета занимал депутат Армен Гарслян. В мае 2025 года господин Гарслян возглавил комитет, сменив на этой должности сложившую полномочия Елену Зырянову.

Георгий Ткаченко был избран депутатом заксобрания от партии «Единая Россия» в октябре 2016 года.