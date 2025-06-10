Налоговая заблокировала счета лидера группы Little Big

Операции по счетам фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина (признан Минюстом иностранным агентом) приостановлены с 9 июня из-за «принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сведения «БИР-Аналитик». Аналогичное решение принимали в августе 2024 года из-за непредоставления налогоплательщиком декларации в нужный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Прусикин (признан Минюстом иностранным агентом)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Илья Прусикин (признан Минюстом иностранным агентом)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Минюст внес музыканта в список иностранных агентов 27 января 2023 года. В 2022 году Little Big выступила против российской военной операции на Украине и выпустила антивоенный клип «Generation Cancellation». После этого большая часть музыкального коллектива, включая самого фронтмена, уехала из страны. Сейчас музыкант проживает в США. В мае 2024-го на него составили протокол об отсутствии маркировки иноагента.