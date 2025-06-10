Спасатели на Ямале освободили застрявшую во льдах семью с пятью детьми

В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) спасатели освободили из ледового плена многодетную семью, сообщила районная единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕДДС Ямальского района Фото: ЕДДС Ямальского района

Один из жителей 9 июня в 20:40 позвонил в службу и сообщил, что на втором Ярсалинском сору застрял во льдах на моторной лодке, в которой находились двое взрослых и пятеро детей. Лодка сама проехать через лед не могла, поэтому он попросил об эвакуации. В 22:00 на место прибыла группа ГБУ «Ямалспас» на аэролодке с двумя спасателями. Пострадавших доставили в чум, другая помощь им не потребовалась.

Напомним, в декабре в Тюменской области на озере Андреевском в Тюменском районе водитель автомобиля «Нива», будучи за рулем, частично провалился под лед. Он решил сократить маршрут до дома, поехал по поверхности озера и попал в проталину, из которой не смог выбраться самостоятельно.

Ирина Пичурина