В Тюменской области водитель автомобиля застрял в озере во льду
В прошедшее воскресенье в Тюменской области на озере Андреевском в Тюменском районе водитель автомобиля «Нива», будучи за рулем, частично провалился под лед, сообщили в МЧС региона.
Фото: МЧС Тюменской области
Водитель легкового автомобиля, решив сократить маршрут до дома, поехал по поверхности озера и попал в проталину: передние колеса машины углубились под лед. Самостоятельно ему освободиться не удалось — автомобиль застрял, и водителю пришлось вызвать буксир для освобождения.
Пострадавших нет, на месте происшествия работали сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Напомним, ранее в Свердловской области на Рефтинском водохранилище рыбак провалился под лед в полукилометре от берега. Он погиб — быстро подойти к полынье было сложно из-за тонкого льда.