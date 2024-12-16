В Тюменской области водитель автомобиля застрял в озере во льду

В прошедшее воскресенье в Тюменской области на озере Андреевском в Тюменском районе водитель автомобиля «Нива», будучи за рулем, частично провалился под лед, сообщили в МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

Водитель легкового автомобиля, решив сократить маршрут до дома, поехал по поверхности озера и попал в проталину: передние колеса машины углубились под лед. Самостоятельно ему освободиться не удалось — автомобиль застрял, и водителю пришлось вызвать буксир для освобождения.

Пострадавших нет, на месте происшествия работали сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Напомним, ранее в Свердловской области на Рефтинском водохранилище рыбак провалился под лед в полукилометре от берега. Он погиб — быстро подойти к полынье было сложно из-за тонкого льда.

Ирина Пичурина