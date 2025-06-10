Участники федеральной программы «Время героев» познакомились с крупнейшим в России курортом «Манжерок»

Участники федеральной программы «Время героев» ознакомились с передовыми практиками развития внутреннего туризма в Республике Алтай. В рамках третьего модуля программы они получили уникальную возможность непосредственно изучить проект курорта Сбера — «Манжерок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Герои специальной военной операции познакомились с крупнейшим туристическим кластером страны — курортом «Манжерок». Компания играет ключевую роль в социально-экономическом развитии региона, являясь градообразующим предприятием и одним из ведущих налогоплательщиков Республики Алтай, обеспечивая рабочими местами порядка 3 тысяч человек, более 70% из которых — местные жители.

Курорт «Манжерок» был выбран в качестве площадки для проведения практической части модуля благодаря своей уникальности. Компания демонстрирует гармоничное развитие успешного туристического проекта и социальной ответственности. В ходе встречи участникам подробно рассказали о масштабных социальных инициативах компании, уделив особое внимание комплексной поддержке участников специальной военной операции. Участники «Времени героев» высоко оценили добровольные обязательства «Манжерока» в поддержке военнослужащих и их семей.

«Курорт демонстрирует, как развитие внутреннего туризма способствует созданию новых рабочих мест, формированию современной инфраструктуры и сохранению культурного наследия. Сегодня чрезвычайно важно, что “Манжерок” помогает землякам, оснащая наших бойцов современным и высокотехнологичным оборудованием. Компания заботится и о семьях участников СВО, проводит для детей и жен военных благотворительные мероприятия. Это очень важно и заслуживает большого уважения», — отметил участник программы Сергей Сивин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Также участники проекта ознакомились с современной горной инфраструктурой «Манжерока». Особое впечатление произвел этнопарк «Хранитель Большого Алтая» с протяженностью тропы более 15 километров, который позволяет погрузиться в уникальную культуру и природное наследие региона.

Образовательная программа «Время героев» стартовала в начале 2024 года. Проект реализуется по поручению Президента страны Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей». Первый поток программы, состоящий из 83 участников, приступил к обучению в мае 2024 года.

ООО «ВК «Манжерок»