В Астрахани рабочий лишился руки на рабочем месте, возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по факту серьезного травмирования рабочего (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фирма фигуранта занимается ремонтом машин и оборудования. Как выяснилось, ее сотрудник работал на токарном станке в одежде, которая не защищает от затягивания в подвижные части оборудования. В какой-то момент его левую руку затянуло в механизм станка и оторвало.

Директор организации не проводил инструктаж по охране труда. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов