ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона 2024/2025. Армейцы в шестом матче серии обыграли петербургский «Зенит» со счетом 96:73 (23:20; 29:19; 26:15; 18:19). Таким образом серия завершилась со счетом 4:2 в пользу столичной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

У москвичей больше всех очков набрал Мело Тримбл — 20, на три меньше у разыгрывающего защитника сине-бело-голубых Трента Фрейзера.

Лучшим игроком встречи стал французский форвард ЦСКА Амат М'Бай, на счету которого 19 очков, шесть подборов, две передачи и два перехвата.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» в третьем матче финальной серии чемпионата России по гандболу одолел ЦСКА — 27:23 (12:12) и стал чемпионом России. В последний раз петербуржцы брали титул 32 года назад.

Андрей Маркелов