Мы все больны гандболом: «Зенит» стал чемпионом России впервые за 32 года

«Зенит» в третьем матче финальной серии чемпионата России по гандболу одолел ЦСКА — 27:23 (12:12). Таким образом счет в серии стал 2:1. В последний раз петербуржцы брали титул 32 года назад, в сезоне 1992-1993 клуб носил название «Нева».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Зенит» Фото: Пресс-служба ГК «Зенит»

На текущий момент это единственная команда из города на Неве, которая взяла чемпионский титул. Футбольный «Зенит» стал вторым в год своего 100-летия, уступив титул «Краснодару», хоккейный СКА вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Баскетбольный «Зенит» на текущий момент уступает в серии ЦСКА со счетом 1:0. Сегодня, 29 мая, в Петербурге пройдет второй матч между принципиальными соперниками.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил футбольный клуб с берегов Невы с юбилеем, подчеркнув, что команда продолжает хранить свои традиции, заложенные многими поколениями игроков, тренеров и наставников.

Андрей Маркелов