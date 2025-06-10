Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Саратове с участием подростков

Прокуратура Октябрьского района Саратова выясняет обстоятельства дорожной аварии с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло около 14:15 накануне, 9 июня, близ дома № 30 по ул. Сызранская областного центра. Там столкнулись автомобиль Kia Sportage и мотоцикл с подростками в возрасте 13 и 16 лет. Несовершеннолетние получили травмы, их увезли в больницу.

Прокуратура поставила на контроль процессуальную проверку по данному факту. Также надзорному ведомству предстоит оценить исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов