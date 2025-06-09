Краснодарская полиция проверит избиение школьницы сверстником
В Краснодаре полиция проводит проверку по факту избиения 11-летней девочки ее сверстником в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю
Инцидент произошел 17 апреля 2025 года, когда в игровой комнате между детьми возник спор. После этого школьница покинула помещение и направилась домой. Мальчик догнал ее в подъезде и начал бить.
Пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.