Краснодарская полиция проверит избиение школьницы сверстником

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту избиения 11-летней девочки ее сверстником в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел 17 апреля 2025 года, когда в игровой комнате между детьми возник спор. После этого школьница покинула помещение и направилась домой. Мальчик догнал ее в подъезде и начал бить.

Пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина