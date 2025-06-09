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Краснодарская полиция проверит избиение школьницы сверстником

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту избиения 11-летней девочки ее сверстником в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел 17 апреля 2025 года, когда в игровой комнате между детьми возник спор. После этого школьница покинула помещение и направилась домой. Мальчик догнал ее в подъезде и начал бить.

Пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина

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