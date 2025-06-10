Аэропорты Ижевска и Кирова приостановили работу

Росавиация сообщила, что аэропорты Ижевска и Кирова временно не принимают и не отправляют самолеты. В это же время ограничения отменили в аэропорту Саратова.

Ограничения продолжают действовать в петербургском аэропорту Пулково, Казани, Нижнекамске. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников. Объявлена воздушная опасность, введены ограничения в работе мобильной связи и интернета. Сбит как минимум один БПЛА. Еще один беспилотник уничтожен над Нижнекамском в Татарстане, сообщал глава Нижнекамского района Радмир Беляев.