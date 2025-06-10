Роботакси Waymo стали мишенью протестующих в Лос-Анджелесе

Беспилотные такси Waymo стали объектом атак протестующих в Лос-Анджелесе, пишет The Wall Street Journal. В выходные электромобили компании, принадлежащей Alphabet, были покрыты граффити и сожжены во время акций против задержаний мигрантов.

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Как сообщили в Waymo 9 июня, компания ограничила передвижение роботакси в центре Лос-Анджелеса, но продолжает обслуживать другие районы. Параллельно введены ограничения в Сан-Франциско — исключены зоны возможных протестов, включая центр города. В приложении сервиса отмечены повышенные цены и длительное время ожидания в доступных локациях.

Сожженные Jaguar I-PACE стоят около $73 тыс. за базовую модель, но с учетом лидаров, радаров и ПО их полная стоимость достигает $200 тыс. Ущерб для парка из 300 машин в Лос-Анджелесе не раскрывается. Пожары электромобилей опаснее обычных из-за высокой температуры горения.

Беспорядки в Лос-Анджелесе вспыхнули из-за действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), занятой по распоряжению Белого дома поимкой и высылкой нелегалов из страны. Для подавления волнений Дональд Трамп распорядился отправить в город 2 тыс. бойцов национальной гвардии. Власти Калифорнии обвинили администрацию президента США в попытке устроить «зрелище», «безумии» и устрашении собственных граждан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».