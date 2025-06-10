FTC расследует возможный сговор рекламных агентств в бойкоте соцсети Илона Маска

Федеральная торговая комиссия США (FTC) направила запросы крупнейшим рекламным холдингам — Omnicom, WPP, Dentsu, Havas, Interpublic, Publicis и Horizon Media — в рамках расследования возможного нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о координации бойкота рекламодателями платформ, включая соцсеть X Илона Маска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Hamad I Mohammed / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Hamad I Mohammed / File Photo / Reuters

Ранее FTC уже запрашивала данные у некоммерческих организаций Media Matters и Ad Fontes Media, которые оценивают «безопасность» площадок для брендов. Расследование сосредоточено на эпизодах с 2023 года, когда десятки компаний отозвали рекламу с X из-за опасений размещения рядом с неподходящим контентом.

Бывший член комиссии Альваро Бедойя, ушедший в отставку на этой неделе, раскритиковал действия FTC: «Абсурдно, что руководство расследует Media Matters, возможно, из-за падения доходов донора президента на $288 млн — Илона Маска».

Рекламодатели начали массово покидать Twitter (позднее X) почти сразу после того, как в октябре 2022 года соцсеть выкупил Илон Маск. Вторая волна бойкота X со стороны рекламодателей пришлась на конец 2023 года — после публикации расследования Media Matters о том, что в соцсети не блокируются антисемитские высказывания. А августе 2024 года X Corp. подала в суд на компании, которые «систематически» и «незаконно» бойкотируют социальную сеть X.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир и война Илона Маска».