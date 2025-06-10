Аэропорты Казани и Самары приостановили работу

Росавиация сообщила, что аэропорты Казани и Самары временно не принимают и не отправляют самолеты. Аналогичные ограничения также действуют в Саратове и Тамбове.

Ранее работу временно приостанавливали аэропорт Калуги и московские Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Все аэропорты Москвы возобновили прием и отправку рейсов спустя 13 минут. В Калуге ограничения действовали более четырех часов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что силы ПВО сбили в небе над регионом несколько беспилотников. В ночь на 10 июня предупреждение об угрозе атаки БПЛА действует в Мордовии, Самарской, Ивановской, Воронежской, Орловской, Курской областях и Крыму.

Петр Бузлаев