В Екатеринбурге создадут рабочую группу по легализации доходов самозанятых

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о создании рабочей группы по мониторингу регистрации самозанятых и содействию в организации их деятельности. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основной задачей рабочей группы будет легализация доходов самозанятых и обеспечение взаимодействия администрации города, федеральных органов исполнительной власти, общественных и некоммерческих организаций. Кроме того, в функционал группы будет входить работа по привлечению новых самозанятых и выработка мер, направленных на целевые показатели регистрации самозанятых.

Председателем рабочей группы назначена и.о. заместителя главы города — директор департамента финансов Анна Турунцева.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщал, что на территории Свердловской области фиксируется более 945 тыс. уральцев, работающих в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), 389 тыс. из которых зарегистрированы как самозанятые.

Полина Щуцкая