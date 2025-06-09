Мединский: Киев не принимает тела погибших, так как не хочет признавать потери

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина отказывается принимать тела военнослужащих, так как у нее нет денег на компенсации семьям погибших. Кроме того, Киеву тяжело признавать такие потери, считает господин Мединский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших, чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно»,— сказал помощник президента в интервью RT.

Владимир Мединский добавил, что на Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает большую компенсацию из денег США. Однако, по его словам, Киев потратил эти средства на другие цели.

9 июня в Минобороны заявили о старте масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. Однако обмен не состоялся. Украинская сторона объяснила, что дата процедуры не была согласована.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговорное окоченение».