Жители четырех улиц в Ростове остались без воды из-за порыва водопровода
В границах четырех улиц Ростова ограничили водоснабжение из-за порыва водопровода. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что порыв водопровода диаметром 400 мм произошел на улице Пушкинской. По этой причине временно ограничили подачу воды в переулке Университетском, улице Большой Садовой, проспекте Сиверса и на улице Максима Горького.
Ориентировочно, ремонт завершат к 23:00.