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Жители четырех улиц в Ростове остались без воды из-за порыва водопровода

В границах четырех улиц Ростова ограничили водоснабжение из-за порыва водопровода. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что порыв водопровода диаметром 400 мм произошел на улице Пушкинской. По этой причине временно ограничили подачу воды в переулке Университетском, улице Большой Садовой, проспекте Сиверса и на улице Максима Горького.

Ориентировочно, ремонт завершат к 23:00.

Мария Хоперская

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