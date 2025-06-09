Жители четырех улиц в Ростове остались без воды из-за порыва водопровода

В границах четырех улиц Ростова ограничили водоснабжение из-за порыва водопровода. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что порыв водопровода диаметром 400 мм произошел на улице Пушкинской. По этой причине временно ограничили подачу воды в переулке Университетском, улице Большой Садовой, проспекте Сиверса и на улице Максима Горького.

Ориентировочно, ремонт завершат к 23:00.

Мария Хоперская