В Тюменской области с июля появится департамент молодежной политики

С 1 июля в Тюменской области будет создан департамент молодежной политики, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Решение принято в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития и в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области

Ранее этим направлением занимался областной департамент общественных связей и коммуникаций. Департамент будет координировать ключевые проекты в сфере молодежной политики, включая патриотическое воспитание и взаимодействие с общественными объединениями.

Куратором департамента станет заместитель губернатора Алексей Райдер. В ведомство нового органа перейдет ряд полномочий департамента общественных связей и департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Полина Щуцкая