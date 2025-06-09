Мошенник пытался продать землю Агентства по страхованию вкладов
Правоохранители начали проверку по факту попытки хищения земли, принадлежащей Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Об этом стало известно «Ъ». Речь идет об участке возле деревни Кувекино в Новой Москве площадью более 500 тыс. кв. м и с кадастровой стоимостью свыше 2 млрд руб.
АСВ получило землю в 2012 году в ходе санации банка «Союз». С 2022 по 2024 год некий Сергей Иванов выкладывал объявления о продаже земли на интернет-ресурсах, в том числе на «Авито» и ЦИАН. Он просил 4–4,5 млн руб. за участки по 800 кв. м. В телефонных разговорах с потенциальными покупателями он утверждал, что поручение на реализацию земли ему дало АСВ. Если клиент был готов внести аванс, Сергей Иванов высылал ему предварительный договор купли-продажи с фальсифицированными данными о собственнике земельного участка.
В Агентстве по страхованию вкладов узнали о попытке продажи земель после обращения потенциальной покупательницы. Она внесла продавцу задаток и решила проверить информацию об участке напрямую в АСВ. Там ей сообщили, что никому не поручали продажу земли. АСВ обратилось в правоохранительные органы. Полицейские пытаются установить точное число жертв злоумышленника.
Подробнее — в материале «Ъ» «Землю АСВ втянули в аферу».