Ростовская область увеличила в 20 раз экспорт сельхозпродукции в Египет

За первые пять месяцев этого года из портов Ростовской области в Египет отправили 102 тыс. т сельхозпродукции. Это в 20 раз больше аналогичного прошлогоднего показателя (5 тыс. т). Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу Донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» (ЦОК АПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вместе с тем, в Израиль за аналогичный период этого года отправили 52,5 тыс. т продукции, что в 8 раз больше показателей прошлого года (6,5 тыс. т), в Грузию — 26,8 тыс. т (рост к аналогичному периоду прошлого года в 1,5 раза).

С начала 2025 года также возобновились отгрузки в Тунис — 72,9 тыс. т, Ливан — 70 тыс. т и Армению — 17,9 тыс. т.

Мария Хоперская