В Ростовской области в реестре должников оказались пять тысяч жителей

В реестре должников по алиментам в Ростовской области оказалось около пяти тысяч жителей. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Евгений Казанов во время встречи с журналистами ростовских СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что создание данного реестра является эффективным способом борьбы с неплательщиками. По мнению господина Казанова, публикация информации о должниках способствует исполнению ими родительских обязанностей.

В Ростовской области в производстве находится порядка 2,3 миллионов исполнительных дел, значительная часть которых касается невыплаты алиментов. За первые четыре месяца этого года уголовные дела возбудили в 349 случаях. Кроме того, за взыскание алиментов за первые пять месяцев 2025 года увеличилось на 50%.

Мария Хоперская