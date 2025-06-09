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В Ростовской области в реестре должников оказались пять тысяч жителей

В реестре должников по алиментам в Ростовской области оказалось около пяти тысяч жителей. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Евгений Казанов во время встречи с журналистами ростовских СМИ.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что создание данного реестра является эффективным способом борьбы с неплательщиками. По мнению господина Казанова, публикация информации о должниках способствует исполнению ими родительских обязанностей.

В Ростовской области в производстве находится порядка 2,3 миллионов исполнительных дел, значительная часть которых касается невыплаты алиментов. За первые четыре месяца этого года уголовные дела возбудили в 349 случаях. Кроме того, за взыскание алиментов за первые пять месяцев 2025 года увеличилось на 50%.

Мария Хоперская

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