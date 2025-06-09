ЦБ понизил курс доллара на 10 июня

Банк России понизил курс доллара на 10 июня на 1,6 коп., до 79,1543 руб./$ (–0,016%), евро — на 2,88 коп., до 90,3666 руб./€ (–0,028%). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курс доллара держится ниже отметки 80 руб. с 22 мая. Аналитики предполагали, что при стабильной геополитической ситуации и сохранении жесткой денежно-кредитной политики ЦБ курс может опуститься до 75 руб./$. При этом слишком сильное укрепление рубля, по мнению экспертов, может создать проблемы для российского бюджета.

Подробнее — в материале «Ъ» «С валюты какой спрос».

Екатерина Отрашкевич