Роспотребнадзор разрешил купание в 15 водоемах Ставрополья

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю выдало 15 санитарно-эпидемиологических заключений на использование водных объектов для купания и отдыха населения в рамках подготовки к летнему сезону. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Среди одобренных для купания водоемов — Комсомольский пруд Ставрополя, Ессентукское городское озеро, Старое озеро Кисловодска, городское озеро Георгиевска. Разрешения также получили несколько участков акватории Новотроицкого водохранилища, включая зоны отдыха «У Шатра», «Bora-Bora» и базу отдыха «Бодрость».

В список вошли водные объекты в Шпаковском муниципальном округе: пруд базы отдыха «Лесное озеро», участки акватории балки Ключевка, пруд села Казинка. Заключения выданы также для прудов спортивно-оздоровительного комплекса в селе Пелагиада, прибрежной зоны пруда Лагерный в Благодарненском городском округе и базы отдыха «Вулкан» в поселке Тоннельный.

На этих водоемах ведется мониторинг качества воды, почвы по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Тат Гаспарян