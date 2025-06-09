В Черноземье 10 июня будет облачно и дождливо, от +11°С до +24°С

Во вторник, 10 июня, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность, местами дожди. Температура будет варьироваться от +11°С до +24°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура составит до +16°C. Днем — до +23°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают ясную погоду, до +17°C. Днем будет облачно с прояснениями, и пойдет небольшой дождь, до +24°C.

В Курске ночью ожидаются облачность с прояснениями и небольшой дождь, температура составит до +15°C. Днем будут переменная облачность без осадков, до +21°C.

В Липецке ночью прогнозируется ясная погода, до +16°C. Днем ожидаются облачность с прояснениями и небольшой дождь, до +23°C.

В Орле ночью синоптики обещают переменную облачность, температура составит до +11°C. Днем будет ясно, до +21°C.

В Тамбове на протяжении суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью — +17°C. Днем — до +23°C.

Егор Якимов