Мединский: партнерство с РФ принесет США больше дивидендов, чем договор с Киевом

Американский бизнес мог бы заработать гораздо больше от инвестиционных проектов в России, нежели от партнерства с Украиной в сфере редкоземельных металлов. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«В случае наступления мира Америка не только перестает тратить деньги на войну, на уничтожение, она получает и огромные экономические преимущества,— сказал Владимир Мединский в эфире RT.— Вы подписали какой-то договор о редкоземельных металлах. Так вот, все эти редкоземельные металлы — это вот столько на фоне неисчислимых богатств, которые есть в России».

По его словам, американский бизнес мог бы хорошо заработать, имея выгодные инвестиционные проекты с РФ. Американские граждане также выиграли бы от торговли с Россией, считает господин Мединский.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам полностью ратифицирована и одобрена законодательными органами.

Соглашение было подписано 30 апреля президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Оно предполагает контроль украинских ресурсов, в том числе нефти и газа, через спецфонд. По данным Bloomberg, фонд будет финансироваться обеими сторонами в равных долях после разработки украинских месторождений редкоземельных металлов, нефти и газа.

О реакции США на второй раунд переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Время красивых заявлений прошло».

Анастасия Домбицкая