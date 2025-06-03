«Время красивых заявлений прошло»

В Кремле заявили, что в Стамбуле были достигнуты важные договоренности, и они будут выполняться. В первую очередь речь идет о новом масштабном обмене пленными. Между тем СМИ сообщают, что в Вашингтоне недовольны результатом встречи в Турции. При этом президент США Дональд Трамп якобы теряет терпение и готов одобрить меры давления на Москву. Официального подтверждения это информации нет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад взял оперативную паузу для осмысления ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Второй раунд переговоров в Стамбуле завершился неоднозначно. Самое интересное заключается в том, что комментариев по горячим следам как со стороны Дональда Трампа, так и представителей Евросоюза не последовало. Есть традиционные сообщения СМИ со ссылкой на источники или, например, на посла США в Турции Томаса Баррака о том, что в Вашингтоне разочарованы переговорным процессом, а у Трампа кончается терпение. Правда, нужно признать, что такие откровения появляются периодически, но в результате ничего не происходит. Терпению американского лидера можно только позавидовать. Тем временем противостояние явно переходит в новую фазу, и это очень мягко сказано. Каждый день что-то такое происходит.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась комментировать встречу российских и украинских делегаций, сославшись на отсутствие полномочий. Она лишь заявила, что президент Соединенных Штатов готов со всеми встретиться, тем не менее он все-таки хочет, чтобы стороны конфликта договаривались самостоятельно, без его помощи, и выскажется лично по поводу переговорного процесса, если пожелает. Между тем по завершении стамбульских консультаций украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что получил приглашение на саммит НАТО, который пройдет в конце июня в Гааге. Трамп вроде бы изначально был против этого, дабы не раздражать Москву. Как известно, неучастие Киева в альянсе — одно из главных требований Кремля. Теперь же, похоже, отношение к этому меняется.

Можно даже увидеть в этом и демарш, посчитать подтверждением того, что глава Белого дома разочарован происходящим.

Кроме того, есть информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак отправился за океан с рабочей поездкой. Разговор, судя по всему, пойдет об американской помощи Украине и санкциях в отношении РФ. Кстати, сообщается и о том, что спикер Палаты представителей конгресса Майк Джонсон якобы поддержал новый антироссийский пакет. Если это действительно так, то шансы на одобрение новых рестрикций возрастают кратно.

Похоже, что время красивых заявлений прошло, теперь начинается некий новый этап. Что он нам принесет, пока неясно. Сейчас, видимо, на этот счет идет обмен мнениями. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывов, переговоры, по его словам, не предполагали немедленных решений. Но определенные результаты есть, в частности, обмен пленными. В Москве ждут ответа Киева на меморандум об условиях прекращения огня. Как пояснил ранее глава российской делегации Владимир Мединский, это ни в коем случае не ультиматум. Хотя многим так, видимо, показалось. Можно предположить, что Трамп умышленно держит паузу, дабы показать тем самым свое недовольство. Что касается антироссийских действий, то может так статься, что о них не станут объявлять публично. И вот мы видим, что Зеленского Вашингтон уже никак не осуждает. В любом случае ждем хотя бы промежуточной, но развязки.

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Дмитрий Дризе