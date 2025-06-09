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Коммерсантъ FM
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Две женщины пострадали при атаках БПЛА на автомобили в Курской области

Женщина получила ранения при атаке беспилотника на автомобиль в Суджанском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В другом районе пострадала водитель, которая пыталась увести машину от БПЛА.

В Судже 47-летняя женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения спины в результате атаки дрона. Пострадавшую госпитализировали. Также в Беловском районе 32-летняя женщина «при попытке увернуться (от беспилотника) попала в ДТП». Водитель самостоятельно обратилась за медицинской помощью, у нее диагностировали ушиб мягких тканей спины.

Глава региона призвал граждан воздержаться от поездок на приграничные территории. По его словам, «несмотря на освобождение Курской земли, враг продолжает наносить варварские удары».

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