В шести субъектах России открыта вакансия председателя суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации до 11 июля текущего года будет принимать заявления от претендентов на вакантные должности председателей судов субъектов РФ, а также Пятого кассационного суда общей юрисдикции. Информация об открытых вакансиях размещена на сайте ВККС.

В настоящее время вакантными являются должности председателя Верховного суда Республики Адыгея, глав Краснодарского и Ставропольского краевых судов, а также председателей Ивановского, Калужского и Самарского областных судов. Из шести прежних председателей перечисленных судов на повышение ушел один: глава Ивановского облсуда Александр Малышкин назначен председателем Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске. Председатель Ставропольского краевого суда Константин Боков, председатель Верховного суда Республики Адыгея Байзет Шумен и председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов в период с апреля по май текущего года отозвали свои заявления в ВККС на продление полномочий.

Председатель Самарского облсуда Вадим Кудинов в октябре 2024 года получил рекомендацию ВККС на второй срок своих полномочий, но не был утвержден указом президента. В Калуге должность председателя областного суда остается вакантной с декабря 2024 года, когда сложил полномочия Сергей Жиляев, с того момента ни одному из соискателей не удалось получить рекомендацию ВККС.

Вакантной остается должность и председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции (Пятигорск). В прошлом году глава суда Михаил Тарасенко ушел в отставку. ВККС рекомендовала на этот пост Михаила Карташова, однако информации о его назначении на должность нет.

Анна Перова, Краснодар