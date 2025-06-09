Управляющие Новым банком развития БРИКС согласовали присоединение Узбекистана

Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС согласовал присоединение Узбекистана к государствам—участникам банка. Об этом сообщила пресс-служба президента Шавката Мирзиёева. В понедельник он провел встречу с главой банка Дилмой Русеф, которая прибыла в Ташкент для участия в международном инвестиционном форуме.

Президент Узбекистана обсудил с госпожой Русеф «вопросы развития практического сотрудничества», собеседники с удовлетворением отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых на полях саммита БРИКС в октябре 2024 года.

«Дано принципиальное согласие на присоединение Узбекистана,— сказано в сообщении пресс-службы.— Сформирована программа первоочередных совместных проектов на сумму $5 млрд».

Со стороны НБР также была выражена поддержка реализации крупных региональных инфраструктурных проектов, сообщили представители президента Узбекистана.