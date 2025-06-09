Ле Пен: Евросоюз готовится к «войне на Востоке»

Лидер праворадикальной французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что страны Европы работают над планом проекта «войны на Востоке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Сегодня все тематические комиссии в Европарламенте активно, я бы сказала, патологически занимаются тем, чтобы готовиться к войне на Востоке»,— сказала госпожа Ле Пен на мероприятии, посвященном годовщине выборов в Европарламент, трансляция велась в аккаунте «Патриотов за Европу» на YouTube (цитата по «РИА Новости»).

Она уточнила, что европейцы, «знающие цену пролитой крови», не хотят войны и не желают прихода к власти лидеров, «которые играют в солдатиков». Госпожа Ле Пен уверена, что Евросоюз необходимо реформировать под руководством правых сил.

Марин Ле Пен до этого неоднократно обвиняла в подготовке к войне президента Франции Эмманюэля Макрона. После его майского визита в Киев совместно с лидерами Германии, Великобритании и Польши госпожа Ле Пен говорила, что не понимает, к чему стремится эта коалиция: к миру или к войне.

Екатерина Отрашкевич