Украинская сторона в 2022 году сказала, что иностранные партнеры выступили против заключения мирного договора между Москвой и Киевом, заявил помощник президента России Владимир Мединский в эфире RT. Тем не менее, как отметил глава российской переговорной команды, тогда украинцы «были более самостоятельны и более свободны», чем сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В прошлый раз они были более самостоятельны и более свободны, сейчас я вижу, что они менее самостоятельны»,— сказал Владимир Мединский.

Он напомнил, что в 2022 году после переговоров украинской команды с российской Киев посетили тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. По словам Владимира Мединского, украинцы признали, что зарубежные партнеры Киева выступили против подписания договора.

Помощник президента указал, что договор мог быть подписан 28 февраля 2022 года, если бы Украина принимала решения самостоятельно. Он отметил, что условия России для окончания конфликта на Украине тогда были мягче, чем сейчас. Однако, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский взял двухнедельную паузу после переговоров. Позднее, как заверил Владимир Мединский, украинцы сказали, что их иностранные партнеры против заключения мирного договора на тех условиях, которые были согласованы между Россией и Украиной.

Владимир Мединский сказал, что документ предполагал отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории, признание русского языка и православной церкви, признание результатов референдума в Крыму, а также невмешательство в дела двух регионов Донбасса.

Анастасия Домбицкая