Умерла последняя внучка Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева
Последняя внучка театрального режиссера и педагога Константина Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева умерла в Париже. Ей было 92 года. Об этом сообщила пресс-служба музея Московского художественного академического театра (МХАТ).
Фото: МХТ им. Чехова
В музее МХАТ внучку Константина Станиславского назвали последней из представителей плеяды русских интеллигентов. Также подчеркивается ее вклад в распространение в Европе наследия выдающегося режиссера.
Прощание с госпожой Алексеевой-Мардухаевой состоится 10 июня в Трехсвятительском кафедральном храме в Париже.