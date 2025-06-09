Умерла последняя внучка Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева

Последняя внучка театрального режиссера и педагога Константина Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева умерла в Париже. Ей было 92 года. Об этом сообщила пресс-служба музея Московского художественного академического театра (МХАТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХТ им. Чехова Фото: МХТ им. Чехова

В музее МХАТ внучку Константина Станиславского назвали последней из представителей плеяды русских интеллигентов. Также подчеркивается ее вклад в распространение в Европе наследия выдающегося режиссера.

Прощание с госпожой Алексеевой-Мардухаевой состоится 10 июня в Трехсвятительском кафедральном храме в Париже.

Екатерина Отрашкевич