В Симферопольском районе горит 4 га растительности
В селе Школьное Симферопольского района произошло возгорание сухой растительности на площади 4 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На месте работают пожарные и спасатели, аэромобильная группа Главного управления, водовозы местной администрации и волонтеры. Угрозы для населенного пункта нет. В пожаре никто не пострадал.
В тушении огня участвуют 59 специалистов РСЧС и 12 единиц техники, в том числе 31 специалист от МЧС и девять единиц техники.