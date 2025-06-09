В Симферопольском районе горит 4 га растительности

В селе Школьное Симферопольского района произошло возгорание сухой растительности на площади 4 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На месте работают пожарные и спасатели, аэромобильная группа Главного управления, водовозы местной администрации и волонтеры. Угрозы для населенного пункта нет. В пожаре никто не пострадал.

В тушении огня участвуют 59 специалистов РСЧС и 12 единиц техники, в том числе 31 специалист от МЧС и девять единиц техники.

Алина Зорина