Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Симферопольском районе горит 4 га растительности

В селе Школьное Симферопольского района произошло возгорание сухой растительности на площади 4 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На месте работают пожарные и спасатели, аэромобильная группа Главного управления, водовозы местной администрации и волонтеры. Угрозы для населенного пункта нет. В пожаре никто не пострадал.

В тушении огня участвуют 59 специалистов РСЧС и 12 единиц техники, в том числе 31 специалист от МЧС и девять единиц техники.

Алина Зорина

Новости компаний Все