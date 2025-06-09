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Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в €200 млн.

Ламин Ямаль (в центре)

Ламин Ямаль (в центре)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Ламин Ямаль (в центре)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В обновленном рейтинге стоимость 17-летнего Ямаля возросла на €20 млн. Он также стал самым дорогим игроком по версии Международного центра спортивных исследований. Организация оценила его рыночную стоимость в €402,3 млн.

Кроме Ламина Ямаля в топ-10 самых дорогих игроков по версии Transfermarkt вошли:

  • Джуд Беллингем («Реал») — €180 млн;
  • Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — €180 млн;
  • Килиан Мбаппе («Реал») — €180 млн;
  • Винисиус Жуниор («Реал») — €170 млн;
  • Букайо Сака («Арсенал») — €150 млн;
  • Педри («Барселона») — €140 млн;
  • Флориан Вирц («Байер») — €140 млн;
  • Джамал Мусиала («Бавария») — €140 млн;
  • Федерико Вальверде («Реал») — €130 млн.

В составе «Барселоны» Ламин Ямаль стал двукратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года. Вместе со сборной Испании Ямаль выиграл чемпионат Европы в 2024 году и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Таисия Орлова

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