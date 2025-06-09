Плодовые питомники Дона расширились на 35 гектаров

Фермерские хозяйства Ростовской области увеличивают вложения в плодоводство благодаря росту государственного финансирования на техническое перевооружение, строительство хранилищ и создание питомников. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, предоставленным «Ъ-Ростов», при участии средств господдержки в 2024 году сельхозпроизводители заложили молодые сады на площади 166,3 га и питомники на площади 35 га. Предварительный мониторинг показал, что в 2025 году площадь закладки молодых садов составит около 170 га, питомников — 30 га. Окончательные итоги 2025 года подведут по его завершении.

При выращивании плодовых культур донские фермеры активно применяют технологии интенсивного садоводства, которые позволяют получать высокий урожай на ограниченной территории. При таком способе деревья с плотной посадкой способны давать полноценный урожай через два-три года после высадки саженцев. Небольшой размер крон снижает расходы на обрезку, химическую обработку и сбор плодов. Площадь закладки садов интенсивного типа в 2024 году составила 67,42 га, пояснили в ответе на официальный запрос «Ъ-Ростов».

В прошлом году при участии средств господдержки ввели в эксплуатацию мелиорируемые земли за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования на площади 1,9 тыс. га. В 2025 году планируют продолжить эти работы.

Валентина Любашенко