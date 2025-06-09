В Ставрополе аннулировали сделки по затемнению окон на 6,2 млн рублей
Суд признал незаконными 11 контрактов на затемнение окон в Ставрополе общей стоимостью более 6,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Комитет градостроительства города заключил с одной компанией 11 договоров на затемнение окон в муниципальном учреждении.
Следствие установило, что чиновники намеренно разделили крупную закупку на множество мелких контрактов, чтобы обойти требование проведения конкурентных торгов.
Из-за ограничения конкуренции суд аннулировал сделки. Средства возвращены в городскую казну. Прокуратура края контролирует исполнение судебного решения.