Экс-директор ГЛОНАСС Милашевский получил четыре года колонии

Экс-гендиректор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский приговорен к четырем годам лишения свободы. Также он лишен права заниматься трудовой деятельностью по специальности сроком на два года. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

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Бывшего гендиректора признали виновным по двум статьям: о присвоении или растрате (ст. 160 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Игорь Милашевский занимал высокопоставленные должности в компаниях и органах власти. В 1994-1998 годах он был вице-президентом компании «Вымпелком», с 2004 по 2011 год возглавлял Министерство транспорта и связи Чечни, с 2012 по 2018 год работал советником главы Минкомсвязи России. Пост гендиректора ГЛОНАСС Игорь Милашевский занимал в 2018-2022 годах.

В период трудовой деятельности Игорь Милашевский был удостоен двух наград — от главы Чечни Рамзана Кадырова и от президента Владимира Путина.

Екатерина Отрашкевич