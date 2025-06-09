На пензенских пляжах выявили опасные для здоровья загрязнения

В Пензе специалисты обнаружили нарушения требований для мест купания на четырех пляжах. Об этом сообщили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

Речь идет о пляжах «Русеевский» (река Сура, село Засечное), «Лазурный» (село Засечное), «Красный куст» (район Барковка) и объекте в районе ГПЗ-24 (ул. Антонова). В этих местах вода не соответствует требованиям по бактериологическим показателям. В первом случае энтерококки 40 при норме 10, втором — энтерококки 60, третьем — энтерококки 30, четвертом — энтерококки 30, превышение индекса токсичности: 32,2 единицы при норме до 20.

По данным ФБУЗ, наличие энтерококков в воде указывает на фекальное загрязнение, купание грозит возникновением кишечных инфекций. Специалисты посоветовали не купаться в указанных водоемах.

Павел Фролов