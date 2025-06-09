Депозиты в Ставропольском крае выросли на 23%

Банки Ставропольского края за четыре месяца 2025 года привлекли на депозиты свыше 537 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 22,8%. Такие данные приводит доклад «Региональная экономика» Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Рост вкладов эксперты связывают со стремлением жителей региона защитить сбережения от инфляции и получить дополнительный доход.

Одновременно в крае замедлился рост розничного кредитного портфеля. Если в начале года его увеличение составляло 9% в годовом выражении, то в мае темп снизился до 0,6%. Это свидетельствует о сокращении трат населения и уменьшении количества выдаваемых займов.

На жилищном рынке региона отмечается падение спроса, что повлияло на деятельность девелоперов. Ряд строительных компаний начал уменьшать объемы закупок материалов.

Николай Аксенов