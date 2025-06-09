Закупка на строительство детсада в Кстовском районе не состоялась

Электронный аукцион на строительство детского сада в Кстовском районе не состоялся. На него не поступило ни одной заявки, говорится на сайте госзакупок.

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Заявки от потенциальных участников принимали с 29 мая по 6 июня. Заказчиком строительства выступает кстовская администрация, начальная стоимость составила 512,1 млн руб.

Строить детсад на 240 мест планируют в деревне Черемисское. Сроком завершения работ в проекте контракта указано 31 марта 2027 года.

Галина Шамберина