Закупка на строительство детсада в Кстовском районе не состоялась
Электронный аукцион на строительство детского сада в Кстовском районе не состоялся. На него не поступило ни одной заявки, говорится на сайте госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Заявки от потенциальных участников принимали с 29 мая по 6 июня. Заказчиком строительства выступает кстовская администрация, начальная стоимость составила 512,1 млн руб.
Строить детсад на 240 мест планируют в деревне Черемисское. Сроком завершения работ в проекте контракта указано 31 марта 2027 года.