Кристиан Киву назначен главным тренером «Интера»

Румынский тренер Кристиан Киву возглавил миланский «Интер», сообщает пресс-служба команды. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристиан Киву

Фото: Claudia Greco / Reuters Кристиан Киву

Фото: Claudia Greco / Reuters

Последним местом работы Киву был итальянский клуб «Парма». Румын возглавил команду в феврале 2025 года. В чемпионате Италии «Парма» заняла 16-е место и сохранила место в высшем дивизионе страны. Ранее Киву тренировал молодежные команды «Интера».

Как игрок Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2014 год. В составе клуба он трижды выигрывал чемпионат Италии, а также дважды завоевывал Кубок и Суперкубок страны. В 2010 году вместе с командой Киву стал победителем Лиги чемпионов.

На посту главного тренера «Интера» Кристиан Киву сменил Симоне Индзаги, об отставке которого было объявлено 3 июня. В финале Лиги чемпионов команда с крупным счетом 0:5 уступила французскому «Пари Сен-Жермену». После ухода из «Интера» Индзаги возглавил саудовский «Аль-Хиляль».

Таисия Орлова