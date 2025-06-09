В гимназии №6 Сочи стартовал капремонт за почти 134 млн рублей

В Сочи начался капитальный ремонт корпуса начальных классов гимназии №6, расположенной по адресу улица Абрикосовая, 23. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Здание возвели в 1988 году, и в рамках ремонта планируется обновить площадь около 6 тыс. кв. м. Пока специалисты демонтировали 90 дверей, 90 окон и 100 теневых навесов.

В гимназии учатся более 2 тыс. детей. Ранее для учеников 5–11-х классов был построен новый корпус, в то время как в старом здании осталась начальная школа.

Начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева сообщила о начале капитального ремонта, который направлен на развитие материально-технической базы и модернизацию учебного процесса. В рамках работ будут заменены все инженерные коммуникации, благоустроена территория и закуплено необходимое оборудование. В период ремонта все ученики гимназии будут обучаться во втором корпусе, что позволит начать новый учебный год по расписанию.

Финансирование ремонта осуществляется из трех уровней бюджета в рамках программы «Модернизация региональных систем образования». Общая сумма составляет почти 134 млн руб.: 123 млн руб. выделены на строительные работы и 11 млн руб. — на приобретение оборудования. Специалисты планируют завершить все работы до ноября 2025 года.

Мария Удовик