В свердловских летних лагерях выявили нарушения при поставках сливочного масла

Уральское управление Россельхознадзора выявило нарушения требований безопасности при поставках сливочного масла в летние оздоровительные лагеря Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе проверок, проведенных совместно с районными прокуратурами Екатеринбурга с 2 по 6 июня, нарушения были выявлены во всех 13 проверенных оздоровительных лагерях.

Инспекторы установили, что в лагеря поставлялось «Масло сливочное “Крестьянское” 72,5%» производства ООО «ПК Маслодел», на маркировке которого был указан только юридический адрес предприятия, а фактический адрес производства отсутствовал. «Такое нарушение говорит о введении потребителя в заблуждение, а также о нарушении прослеживаемости подконтрольной продукции, вследствие чего невозможно подтвердить ее качество и безопасность»,— говорится в сообщении.

Управление Россельхознадзора приняло меры в ФГИС «ВетИС» в отношении партии продукции и уполномоченных лиц ООО «ПК Маслодел». Кроме того, направило информацию о нарушении в правоохранительные органы Свердловской области.

Ранее управление Россельхознадзора выявило искусственное увеличение сроков годности сливочного масла на ООО «Норман», занимающемся производством молочной продукции в Богдановичском районе. Производитель продлил срок годности 144,5 кг сливочного масла со сроком годности один месяц на три месяца.

Полина Щуцкая