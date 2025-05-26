Свердловский производитель отправлял в продажу 144 кг просроченного масла

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило факты искусственного увеличения сроков годности сливочного масла на ООО «Норман», занимающемся производством молочной продукции в Богдановичском районе (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе мониторинга данных системы «Меркурий» установлено, что уполномоченное лицо предприятия в феврале оформило ветеринарные документы на 144,5 кг сливочного масла со сроком годности один месяц. После чего производитель продлил срок годности продукции до трех месяцев.

Продукция с измененным сроком годности была направлена в Тюменскую область, ЯНАО и ХМАО для дальнейшей реализации.

Россельхознадзор объявил ООО «Норман» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. «Аннулирована регистрация уполномоченного лица в ФГИС «ВетИС» Паспорт без права ее восстановления в информационной системе»,— сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции и Россельхознадзора выявили незаконное предприятие по производству сыров «элитных сортов». В ходе проверки на первом этаже жилого дома было обнаружено 56 кг сыров.

Полина Щуцкая