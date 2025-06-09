Подозреваемого в связях с Россией колумбийца осудили за поджоги в Чехии

Пражский суд приговорил гражданина Колумбии Андреса Альфонсо Хос де ла Круса к восьми годам лишения свободы за поджог городских автобусов. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере $5300. Как сообщает AP, чешские власти считают, что 26-летний мужчина совершал поджоги по указаниям из России, и называют эти действия частью гибридной войны.

Колумбиец был задержан год назад. Он ночью пробрался в автобусный парк и поджег три автобуса, снимая свои действия на видео, после чего скрылся. Работникам парка удалось самостоятельно потушить огонь.

По данным следствия, мужчина, которого удалось вскоре задержать, планировал новые поджоги, в том числе в одном из пражских кинотеатров. Расследование показало, что колумбиец получал указания через приложение Telegram. За поджог автобусов ему обещали $3 тыс. Мужчина пошел на сделку со следствием, признав свою вину в обмен на смягчение приговора.

Алена Миклашевская