На Ставрополье умерла участница битвы за Сталинград в возрасте 101 года

На Ставрополье в возрасте 101 года скончалась ветеран Великой Отечественной войны Нина Загоскина. Об этом сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Георгиевского округа Фото: администрация Георгиевского округа

Нина Федоровна проходила службу в 170-й орденов Суворова и Кутузова Краснознаменной армии, 18-й танковой бригаде. Она принимала участие в сражениях под Сталинградом и на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской наступательной операции и Ясско-Кишиневской стратегической военной операции. Фронтовичка участвовала в освобождении Австрии.

За боевые заслуги Загоскина была награждена орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».

Николай Аксенов