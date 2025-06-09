Аэропорт Ставрополя снизил пассажиропоток на 7,5% из-за реконструкции

Аэропорт Ставрополь обслужил за пять месяцев 2025 года 204,8 тыс. пассажиров, что на 7,5% меньше аналогичного периода прошлого года из-за приостановки международных рейсов в связи с реконструкцией воздушного пункта пропуска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании Виктора Соловьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Аэропорт Ставрополь имеет статус международного аэропорта федерального значения и входит в холдинг «Новапорт». Сейчас с ним работают пять авиакомпаний: «Азимут», «Аэрофлот», «Победа», «ЮТэйр» и Red Wings. Они выполняют рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Грозный и Махачкалу.

В мае открылось авиасообщение с Екатеринбургом, а 4 июня начались полеты в Сургут.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» холдинг «Новапорт» планирует в 2025–2027 годах провести реконструкцию аэропортов Ставрополя, Кавминвод и Владикавказа, адаптировав их под международные перевозки. Объем вложений составит около 6 млрд руб.

Николай Аксенов