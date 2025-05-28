«Новапорт» вложит 6 млрд рублей в реконструкцию трех аэропортов СКФО

Холдинг «Новапорт» планирует в 2025–2027 годах провести реконструкцию аэропортов Ставрополя, Кавминвод и Владикавказа, адаптировав их под международные перевозки. Объем вложений составит около 6 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Евгения Янкилевича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы начали достаточно серьезные проекты по реконструкции во Владикавказе, в Ставрополе. Я думаю, что в этом году мы приступим к реконструкции пункта пропуска международного терминала в аэропорту Минеральных Вод»,— заявил Евгений Янкилевич.

По информации руководителя холдинга, затраты на модернизацию терминала внутренних рейсов аэропорта Минвод достигнут 3-3,5 млрд руб. Компания также намерена объединить новый терминал с реконструируемым в единый комплекс. В переоборудование терминала внутренних линий аэропорта Владикавказа и его трансформацию в международный планируется инвестировать 1,8 млрд руб. Реализация проекта запланирована на 2025–2026 годы.

В Ставрополе предусмотрено вложение 1 млрд руб. в полную реконструкцию существующего терминала внутренних линий и его перепрофилирование под международный. Работы также пройдут в 2025–2026 годах.

Николай Аксенов