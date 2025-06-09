В Татарстане создадут новую особую экономическую зону «Зеленая долина»

В Заинском районе Татарстана планируют создать новую особую экономическую зону «Зеленая долина». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики республики.

Создание новой одобрили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания и развития особых экономических зон. Его провел зампредседателя Правительства России Александр Новак.

ОЭЗ «Зеленая долина» будет специализироваться на биотехнологиях. Планируется, что к 2034 году объем инвестиций, осуществленных резидентами «Зеленой долины», составит более 15 млрд руб.

На базе ОЭЗ собираются создать 444 рабочих места. Среди проектов резидентов «Зеленой долины» будет переработка льна и хлопка в биоволокно, производство сорбентов и удобрений.

Диана Соловьёва